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"Развод" туриста? Названы самые скучные места в интересных городах мира
// фото: РИА Новости
10:44, 19 Feb 2019
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Писатель и путешественник из Австралии Бен Граундвотер составил список самых скучных мест в популярных у туристов городах мира, сообщает Traveller.com.

Остров Одайба, Токио

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CC BY 4.0 / Ronny Siegel /

"В самом Токио так много необычного, аутентичного - просто захватывает дух. Зачем идти в этот старый промышленный район, который теперь заполнен американскими магазинами и большими ресторанами с невкусной едой?", - пишет Бен. Вместо этого он рекомендует побродить по районам Синдзюку, Эбису или Нака-Мэгуро,передает РИА Новости.

Ратуша Глокеншпиль, Мюнхен

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открытый источник

"Каждый день туристы собираются на площади у этой ратуши для того, чтобы посмотреть как несколько фигурок кружатся по кругу под мелодию в течение 12 минут", - пишет путешественник. По его мнению, это действие не стоит того, чтобы ради него уходить с исторических площадей и из красивых парков города.

Шанхайский тоннель Бунд, Шанхай

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Этот подземный участок метрополитена, проходящий под рекой Хуанпу, создан специально для туристов: небольшой поезд перевозит пассажиров из района Бунда в Пудун по туннелю, украшенному тысячами ламп, проекторов и экранов. "Большинство пассажиров выходят на другом конце тоннеля сбитыми с толку", - пишет путешественник.

Музей мадам Тюссо, Амстердам

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© AP Photo / Peter Dejong

По мнению Бена Граундвотера, Амстердам - довольно веселый город, даже если не брать в расчет стереотипы о квартале Красных фонарей. "Его можно исследовать на велосипеде, путешествовать по каналам, гулять в Вондельпарке или у реки Амстел, но, несмотря на это, многие почему-то идут смотреть восковые фигуры. Меня это озадачивает", - пишет путешественник.

Шоу "Симфония огней", Гонконг

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Симфония огней в Гонконге
CC BY-SA 4.0 / Krimuk2.0 /
Симфония огней в Гонконге
Еще одно скучное развлечение в одном из лучших туристических городов мира - смотреть на освещенные небоскребы. По мнению путешественника, который объехал 80 стран, в Гонконге лучше прогуляться по шумным переулкам города-крепости Коулуна или ночным рынкам, попробовать уличную еду и необычные коктейли в барах в центре.

Испанская лестница, Рим

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© Фото : Adrian Pingstone
Испанская лестница, Рим
Наверное, с мнением Бена о том, что в Риме можно провести целую жизнь и никогда не заскучать, согласятся многие туристы, посещавшие Вечный город. В столице Италии можно бродить по тысячелетним улицам, натыкаться на руины времен Римской империи, посещать музеи, художественные галереи и бутики, но лучше не ходить к Испанской лестнице. "Она попросту некрасивая", - утверждает писатель.

Голливудская "Аллея славы", Лос-Анджелес

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CC BY-SA 3.0 / Diliff /
Голливудская "Аллея славы"

"Если вы видели одну звезду с выгравированным именем известного человека, считайте, что вы видели их все", - пишет Граундвотер. Вместо того, чтобы ходить по аллее, он рекомендует пойти в район Санта-Моника или просто в центр города.




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