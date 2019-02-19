В Токио разъяснили, чем чревата для японцев широкая талия

У японцев не считается противозаконным превышение нормы размера талии, но лицам, склонным к ожирению, рекомендовано консультироваться с врачом, сообщили РИА Новости в министерстве труда, здравоохранения и социального обеспечения Японии.

Как заявила ранее РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова, это ведомство рассмотрит возможность применения в России наиболее эффективных мировых практик борьбы с ожирением, в том числе опыт Японии.

"Ну незаконно, это слишком сильно сказано", - сообщили РИА Новости в отделе проблем метаболизма японского министерства, отвечая на вопрос, действительно ли в стране имеются законодательные ограничения иметь талию более 90 сантиметров,передает РИА Новости.

Как отметили в министерстве, речь идет о том, что в случае превышения нормы талии для мужчин и женщин рекомендуются проконсультироваться у врачей, поскольку от этого будут зависеть государственные субсидии на медстраховку.

"Никаких штрафов за превышение величины талии в Японии для физических лиц нет", - подтвердили в министерстве.

Нормой талии для женщин в Японии считается 90 сантиметров, а для мужчин – 85 сантиметров. Начиная с 2008 года, в рамках ежегодного бесплатного медицинского осмотра пожилых людей врачи в обязательном порядке наблюдают за развитием метаболического синдрома - состоянием, объединяющим факторы риска, которые приводят к развитию болезней сердца и диабету.