В Швейцарии полиция ищет украденный стейк размером с человека

Правоохранительные органы просят не есть продукт, поскольку он искусственный и предназначен для рекламных целей.

Швейцарская полиция разыскивает огромный искусственный стейк. Его украли возле одного из местных ресторанов. Об этом сообщает The Local.

Стейк размером с человека был искусственно создан для рекламы. Его размер достигает роста человека. В поисках мясного продукта помогает полиция. Правоохранители разместили на своей странице в Twitter пост с просьбой в поисках и призывом не есть стейк,передает Корреспондент.

Сообщается, что это не первый подобный случай. Несколько лет назад в Швейцарии украли двухметровую колбасу стоимостью 880 евро, которая служила рекламой магазина.