СМИ: В Риме загорелся аэропорт

На место инцидента прибыли сотрудники правоохранительных органов и пожарные.

Из римского аэропорта Чампино из-за возгорания в здании утром во вторник, 19 фнвраля, все пассажиры и персонал были эвакуированы. Об этом сообщает La Repubblica.

На данный момент рейсы отменены. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов и пожарные,передает Корреспондент.