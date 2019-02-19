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В Египте произошел взрыв у большой мечети, есть погибшие
// фото: anews.com.tr
11:03, 19 Feb 2019
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Террорист-смертник взорвал себя возле одной из основных мечетей Каира. В результате инцидента погибли двое правоохранителей.

В Египте в ночь на вторник, 19 февраля, террорист-смертник взорвал себя возле одной из основных мечетей Каира. В результате инцидента погибли по меньшей мере двое сотрудников сил безопасности, еще двое получили ранения, сообщает со ссылкой на данные правоохранителей издание Аnews.

Указано, что полицейские погибли, когда преследовали человека, который, вероятно, заложил взрывное устройство на прошлой неделе у мечети Аль-Азхар,передает Корреспондент.

В частности, известно, что после задержания подозреваемого в историческом центре города Аль-Гамалия, которого узнали как Хасана Абдуллу, у мечети Аль-Азхар взорвалось одно из имеющихся у него взрывных устройств.

Как отмечается, в настоящее время силы безопасности проводят поиск других взрывных устройств.




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