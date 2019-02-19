Болгарская компания Doverie-Invest приобрела акции Moldindconbank

Продан один из самых крупных банков в стране - Moldindconbank. Ранее он принадлежал рейдеру №1 в СНГ Вячеславу Платону. Агентство госсобственности приобрело 64% акций финучреждения более чем за 760 миллионов леев.

В ближайшие дни пакет продадут болгарской компании Doverie-Invest. Соответствующее соглашение было подписано неделю назад.

Doverie United-Holding основан в 1996 году и владеет акциями более 20 предприятий в разных странах.

Moldinconbank один из старейших в Молдове. По данным журналистских расследований rise.md, с 2010 по 14 год Вячеслав Платон отмыл через него и ряд оффшорных компаний 20 миллиардов долларов. Деньги переводились из России в Молдову, а затем в Литву.

В прошлом году Высшая судебная палата разрешила государству вернуть себе 870 миллионов леев за счет продажи имущества Вячеслава Платона. В частности, мажоритарных пакетов акций в Moldindconbank-е и стаховых компаниях Asito и Alliance Insurance Group.