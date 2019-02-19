Мужчина проанализировал собственные полеты, и вычислил лучшее место для комфортного путешествия. Также он развеял популярный миф.
Журналист Джон Бурфитт, который много путешествует с помощью самолетов, назвал лучшее место для комфортного полета. Об этом сообщает Escape.
Мужчина утверждает, что лучше всего выбирать места в последних рядах самолета. Ему не единожды приходилось сталкиваться с ситуациями, когда пассажиры сзади толкали спинку его кресла, что мешало ему отдохнуть,передает Корреспондент.
Во время одного из полетов он даже попросил девушку престать толкать его сидение, но она ответила, что не может этого пообещать. После этого Бурфитт обратил внимание на пассажиров, сидящих на крайних рядах в лайнере.
Также журналист развеял один из мифов о самолетах. Он заявил, сто в большинстве самолетов, в которых он летал, спинки кресел в последних рядах откидываются, хотя многие считают, что это не так.
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