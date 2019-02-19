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Что нужно знать о витаминах
// фото: WomanHit.ru
11:47, 19 Feb 2019
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С наступлением весны многие начинают прием поливитаминов, чтобы поддержать ослабший за зиму организм. Сейчас о них идет много споров. WomanHit.ru постарался прояснить все домыслы .

Говорят: выбирать нужно поливитамины.

На самом деле: нашему организму витамины просто необходимы. Получать мы их можем только из пищи. При этом расходуем крайне быстро, так как большинство выводится вместе с жидкостью. Поэтому витамины должны поступать к нам регулярно. Научно доказано, что витамины, которые мы съели на завтрак, обед или ужин, усваиваются лишь на 20–30 процентов. К тому же при готовке и консервировании овощей и фруктов большинство витаминов исчезает, поэтому специалисты настоятельно рекомендуют принимать поливитамины, чтобы избежать авитаминоза,передает Рамблер.

Говорят: синтетические витамины вредны.

На самом деле: научно доказано, что синтетические витамины (то есть в таблетках) по химическому составу и усвояемости организмом ничем не отличаются от натуральных. Вдобавок синтетические витамины в большинстве случаев получают из растений и других природных источников.
Говорят: авитаминоз — следствие неправильного питания.
На самом деле: в этом есть доля правды. Но главные причины авитаминоза в другом. Если есть хронические заболевания, имеются нарушения микрофлоры в кишечнике или желудке, был длительный прием антибиотиков или гормональных препаратов, если человек курит или злоупотребляет алкоголем, то недостаток витаминов будет обязательно присутствовать в организме.

Говорят: весенний авитаминоз опасен.

На самом деле: сегодня специалисты сходятся во мнении, что не существует осеннего или весеннего авитаминоза. Из-за долгого отсутствия солнца и короткого дня весной человек может испытывать только нехватку витамина D. В остальных случаях авитаминоз у человека либо есть, либо его нет. А апатия, бледность, усталость — это не только нехватка солнечного света, но и свежего воздуха вообще, так как зимой люди меньше гуляют и двигаются.

Говорят: витаминами можно наесться про запас.

На самом деле: витамины с легкостью выводятся из организма. И уже через сутки после съедания их содержание в организме приходит к средним цифрам.

Говорят: передозировка витаминами опасна.

На самом деле: накапливаются в организме только жирорастворимые витамины — это А, K, F, Е и D. Остальные прекрасно выводятся. А чтобы заработать гипервитаминоз, нужно превысить норму раз в десять. Сделать это очень сложно. Но не нужно покупать витамины с повышенным содержанием йода и кальция, так как они предназначены для людей с больной щитовидкой. Также лучше быть аккуратными с витамином D и не превышать его ежедневную норму. Иначе могут заболеть почки. Беременным нужно быть внимательными с витамином А, который может повлиять на развитие плода. Вообще, обычный человек не может подобрать себе правильный витаминный комплекс. Это может сделать только врач. 




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