"Мам, пап, люблю". Страшное послание 7-летней школьницы после сигнала тревоги

Маленькая Ванесса Рид из Делавера, США, боялась, что школу действительно взорвут и она не успеет попрощаться с мамой и папой, поэтому девочка фломастером написала сообщение на своей руке.

Этой душераздирающей историей недавно поделилась мама малышки — Шейли Рид — в "Фейсбуке", пишет The Sun. В школу, где учатся её дети — 7-летняя Ванесса и 10-летний Шон, поступил анонимный звонок о заложенной бомбе. Сразу же приехала полиция и оцепила здание, никого не впуская и не выпуская. К счастью, тревога оказалась ложной, специалисты ничего не нашли, и детей отпустили домой, передает life.

Ванесса и Шон, конечно же, всё рассказали маме, обсудили это с ней, а затем каждый занялся своими делами. Казалось бы, такой травмирующий опыт обошёлся без последствий, пока малышка не решила переодеться и мама не заметила на её руке странную надпись: "Мам, пап, люблю вас". Шейли спросила дочь, зачем она сделала это, и та ответила, что хотела попрощаться с родителями на случай, если бы "плохие парни добрались до нас".

"Она начала плакать, и я вместе с ней, потому что моя малышка в тот раз насильно повзрослела. Мне разбивает сердце то пугающее и ненормальное общество, в котором живут наши дети", - рассказала Шейли Рид.

Отец Ванессы тоже внёс свой вклад в пост жены, который уже лайкнули 150 тыс. раз. Джефф Рид написал, каким для него ударом стало осознание, что он не может уберечь свою дочь от внешней угрозы. "Я её папа, я должен её защищать. Но из нас двоих именно она попала в такую ситуацию, в которой ей пришлось думать о своей смерти".