Умер автор термина "глобальное потепление" Уоллес Брокер

Климатолог Уоллес Брокер, автор термина «глобальное потепление», скончался в возрасте 87 лет. Об этом 19 февраля пишет агентство Associated Press со ссылкой на представителя Земной обсерватории Ламонт-Доерти Колумбийского университета.

Профессор умер в одной из больниц Нью-Йорка. Сообщается, что в последние месяцы ученый сильно болел, пишет Известия.

Термин «глобальное потепление» Брокер впервые использовал в статье в 1975 году, заявив, что повышение уровня углекислого газа в атмосфере грозит резким потеплением.

«Его не ввело в заблуждение похолодание в 1970-х годах. Он ясно видел беспрецедентное потепление, которое сейчас набирает обороты, и объяснял свои взгляды, даже когда немногие были готовы это слушать», — рассказал профессор Принстонского университета Майкл Оппенгеймер.

Коллеги Брокера отмечают, что именно он «единолично популяризировал идею» о глобальном потеплении, которое может привести «к драматическому изменению климата».

Брокер родился 29 ноября 1931 года в Чикаго. Окончив Колумбийский университет, он остался преподавать на кафедре геологии и окружающей среды. Ученый является автором более 500 статей и 14 книг.