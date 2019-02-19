В Одессе водитель открыл стрельбу на дороге

Мужчина возмутился тем, что его автомобиль якобы "подрезала" другая машина и решил наказать обидчика.

В Одессе между двумя водителями произошел конфликт. Один из мужчин открыл огонь из пистолета, сообщает региоанльное управление Нацполиции во вторник, 19 февраля.

Отмечается, что инцидент произошел на улице Черноморского казачества,передает Корреспондент.

"Возмущенный тем, что его автомобиль "подрезала", как ему показалось, другая машина, мужчина догнал ее и заставил водителя остановиться. Во время ссоры мужчина достал пистолет и выстрелил в сторону оппонента. Одна из пуль попала в кисть руки 38-летнего мужчины", – говорится в сообщении.

Полицейские смогли угомонить правонарушителя. У него изъяли пистолет и направили оружие на экспертизу. 31-летнему мужчине уже сообщили о подозрении.

"По данному факту начато уголовное производство по ч.4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет", – отметили в полиции.