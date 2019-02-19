Учёные впервые расшифровали геном белой акулы. К удивлению исследователей, он оказался необычайно хорошо защищён от вредных мутаций. Есть надежда, что медицина сможет позаимствовать у хищника некоторые решения для борьбы с раком и другими болезнями.
Подробности исследования описаны в научной статье, принятой в издание PNAS.
Белая акула известна своими впечатляющими габаритами (до шести метров и до 3200 килограммов), а также способностью нырять на глубину более километра. Мощный хищник обрёл дурную славу благодаря фильму "Челюсти", но "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) уже объясняли, что агрессивность этих животных преувеличена,передает Вести.
Зачем учёным понадобилось расшифровывать их геном? Прежде всего, такая процедура имеет смысл для любого вида. Например, она позволяет уточнить его происхождение и место на эволюционном древе. Однако белая акула ещё и находится на грани исчезновения. Генетическая информация могла бы подсказать учёным, как сохранить для потомков этих примечательных существ.
Однако в данном случае учёные нашли много больше того, что искали. Они обнаружили множество генов, улучшающих репарацию ДНК, то есть восстановление её после повреждений. Эти гены были поддержаны положительным естественным отбором: их носители в среднем давали больше потомства (в распоряжении генетиков есть средства, позволяющие выяснить, был ли ген поддержан таким отбором).
Это интересно с медицинской точки зрения. Известно, что накапливающиеся дефекты в ДНК повышают вероятность развития рака и возрастных заболеваний, да и вообще мутации гораздо чаще оказываются вредными, чем полезными. Возможно, медицина позаимствует у хищника некоторые из этих механизмов.
Почему именно белая акула приобрела такое количество этих несомненно полезных генов? Возможно, ответ даёт ещё одно открытие авторов. Как оказалось, ДНК "подопытной" почти на 30% состоит из транспозона LINE. Это один из самых высоких процентов среди позвоночных на сегодняшний день.
Поясним, что транспозон – это участок ДНК, обладающий способностью копировать себя и снова и снова встраивать свои копии в "родную" нить ДНК, фактически размножаясь в ней. Транспозоны очень распространены в геноме практически всех видов. Однако LINE выделяется из них тем, что повышает опасность мутаций.
Видимо, защитные механизмы сформировались как средство противостоять LINE. Однако в качестве побочного эффекта они предохраняют гены хищника и от любых других повреждений.
Исследователи сравнили геном белой акулы с геномами множества других позвоночных, от китовой акулы до человека.
Многие гены, стабилизирующие ДНК, оказались общими для обеих акул. Интересно, что обе рыбы отличаются большими размерами и солидной продолжительностью жизни.
Обычно такие животные больше подвержены риску онкологических заболеваний, чем мелкие и короткоживущие. Это понятно: чем больше в теле клеток и чем больше делений им доводится испытать, тем больше вероятность, что произойдут гибельные мутации, превращающие обычную клетку в раковую. Однако упомянутые акулы, по всей видимости, составляют исключение из этого правила благодаря своей защите от мутаций (как и некоторые другие виды). Человеку тоже было бы неплохо научиться быть таким исключением.
Кроме того, биологи обнаружили несколько генов, связанных с заживлением ран, в том числе со свёртываемостью крови. Эти гены также были поддержаны отбором. Белые акулы известны своей впечатляющей живучестью: вместо "заживает как на собаке" уместно говорить "заживает как на акуле". Теперь раскрыты по крайней мере некоторые из генетических механизмов этой "суперспособности", и её тоже могла бы взять на вооружение медицина.
Речь не обязательно идёт о том, чтобы редактировать ДНК человека (хотя такие попытки уже предпринимаются). Ген – это инструкция по синтезу белка, а уж белок выполняет в организме всю работу, которую принято называть работой гена. Нужные белки или их более простые аналоги можно искусственно синтезировать с помощью генетически модифицированных организмов и давать человеку в виде лекарств. Так, например, синтезируется инсулин, жизненно необходимый больным сахарным диабетом первого типа.
Отметим, что выполненная работа – это только первый шаг. Расшифровать геном – значит выписать последовательность нуклеотидов, из которых состоит нить ДНК. В ней можно опознать гены, функции которых уже известны (например, уже упоминавшиеся защитные). Но для большинства генов нет информации, зачем они нужны организму, и это относится не только к белой акуле, но и практически к любому другому виду. Так что предстоит немало исследований, прежде чем акулья ДНК раскроет биологам все свои тайны. Здесь уместно привести ещё одну деталь: геном белой акулы оказался в 1,5 раза длиннее, чем у человека.
Комментарии
- Настроили прицел: наночастицы платины точно нацеливаются на раковые клетки
- Ученые создали золотой "нано-шприц" для генной терапии
- Ученые выяснили, как поменяется лето к концу столетия
- Обнаружена смертельная опасность сладкой и жирной пищи
- NASA назвало сроки пилотируемой экспедиции на Марс
- NASA показало паводок в Австралии из космоса
- В Южной Корее найдены пауки возрастом 110 млн лет со светящимися глазами
- Постоянное курение делает мир "бесцветным", выяснили ученые
- Ученые нашли бытовой пластик на дне арктического моря Лаптевых
- Ученые обнаружили в Атлантическом океане семь детенышей китов редкого вида
- Молдаванин остался на границе без своего авто
- Женщина 18 лет прятала тело исчезнувшей сестры в холодильнике
- В столичном аэропотру у гражданина Турции изъяли 6000 табачных стиков
- Кандидат социалистов Владимир Цуркан: шикарная жизнь на бюджетную зарплату
- СМИ сообщили о гибели семерых близнецов, родившихся в Ираке
- Опрос: Плахотнюк догоняет Додона по уровню доверия граждан и сильно опередил Санду и Нэстасе
- Двое детей погибли при взрыве телевизора в Флорештском районе
- В Ираке многодетная мать родила семерню
- "Без валенка и варежки": воспитатель детсада заперла малыша на веранде. ВИДЕО
- Близится мощнейшая магнитная буря февраля: как позаботиться о себе
- Додон купил освобождение молдавских пленных за счёт 20 млн долларов, полученных от русских на избирательную кампанию
- Додона не пустили в зал Мюнхенской конференции по безопасности
- Опрос: Плахотнюк догоняет Додона по уровню доверия граждан и сильно опередил Санду и Нэстасе
- Андрей Нэстасе хочет облагать налогами деньги, присылаемые гастарбайтерами в Молдову
- МИДЕИ: пленники находятся под опекой некоего НПО в Москве, а у молдавских дипломатов нет ни доступа к ним, ни информации об их местонахождении
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Вам возможно, предстоит немало поволноваться из-за того, что сын или дочь вернется домой слишком поздно. Советуем уделить больше времени домашним делам и не выяснять отношения с членами семьи. В голову придут плодотворные идеи.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. Во второй половине дня строже соблюдайте диету. Будет много встреч, обнадеживающих переговоров, возможно, откроются заманчивые перспективы. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День хорош для деловых начинаний. Возможны приятные приключения. Не стоит идти в гости к друзьям вместе с любимым человеком - весьма вероятна ссора Вашей "второй половины" с дорогими Вашему сердцу людьми. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Друзья могут пригласить в театр или в кино. На работе, возможно, придется решать правовые и юридические вопросы, обращаться в суд. Вечер лучше провести в кругу семьи.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. Исключите сегодня из своего меню мясо, замените его овощами. Попытки начать что-либо новое не увенчаются успехом, встречи, назначенные на сегодня, отменятся по независящим от Вас причинам. Уделите больше внимания детям.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День хорош для деловых начинаний. Многие получат премии или гонорары. Если у Вас есть друзья-иностранцы, сегодня самый подходящий день для встречи с ними. Не будьте неблагодарными.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Напряженная домашняя атмосфера побудит Вас провести вечер в обществе друзей. Если решается жилищный вопрос, то необходимо будет "покрутиться", чтобы не остаться в дураках. Вероятна новая романтическая связь.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. В конце дня возможен неожиданный поворот событий, будьте начеку - ситуация может выйти из-под контроля. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День хорош для деловых начинаний. Вы ведете правильную финансовую политику, но постоянно возникают искушения, и надо разумно распорядиться своими средствами. Невозможность выполнить некоторые из них вызовет раздражение. Но не принимайте все так близко к сердцу.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Ваши мысли сегодня будут упорядочены и четки, а речь ясна и убедительна. Новые связи с деловыми партнерами могут оказаться весьма прочными. Будьте осторожны с электроприборами.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. Любовное свидание лучше отложить - ни к чему хорошему оно не приведет. Предайтесь фантазиям, и Вы не пожалеете. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День хорош для деловых начинаний. На всякий случай обойдите вопросы наследства, иначе ничего, кроме раздражения и обид, не получится. Смело проявляйте инициативу, выдвигайте на рассмотрение коллег и начальства свои идеи и предложения. В голову придут плодотворные идеи.
|Banca Nationala a Moldovei
ava.md