СМИ сообщили о гибели семерых близнецов, родившихся в Ираке

Иракский телеканал al-Sumaria сообщил во вторник о гибели всех семерых новорожденных, родившихся за раз в провинции Дияла.

Ранее департамент здравоохранения Диялы сообщил, что 25-летняя жительница провинции родила естественным путем семерых младенцев – мальчика и шесть девочек. Директор больницы аль-Баттуль в провинции Дияла, Али Шариф, назвал это событие "беспрецедентным" для Ирака. Сообщалось о хорошем состоянии матери и младенцев,передает РИА Новости.

"Все семеро младенцев, родившихся несколько дней назад в больнице аль-Баттуль, скончались", - сообщил телеканалу источник в медицинских кругах провинции Дияла.

Подробной информации о причинах гибели младенцев канал не приводит.