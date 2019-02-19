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СМИ сообщили о гибели семерых близнецов, родившихся в Ираке
// фото: открытые источники
13:50, 19 Feb 2019
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Иракский телеканал al-Sumaria сообщил во вторник о гибели всех семерых новорожденных, родившихся за раз в провинции Дияла.

Ранее департамент здравоохранения Диялы сообщил, что 25-летняя жительница провинции родила естественным путем семерых младенцев – мальчика и шесть девочек. Директор больницы аль-Баттуль в провинции Дияла, Али Шариф, назвал это событие "беспрецедентным" для Ирака. Сообщалось о хорошем состоянии матери и младенцев,передает РИА Новости.

"Все семеро младенцев, родившихся несколько дней назад в больнице аль-Баттуль, скончались", - сообщил телеканалу источник в медицинских кругах провинции Дияла.

Подробной информации о причинах гибели младенцев канал не приводит.




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