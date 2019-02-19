Кандидат социалистов Владимир Цуркан: шикарная жизнь на бюджетную зарплату

Кандидат в депутаты от ПСРМ в округе №8 в Кантемире Владимир Цуркан живёт на широкую ногу и считается одним из самых богатых пенсионеров парламента, хотя более 40 лет занимает исключительно государственные должности.

С 2007 социалист владеет частным домом на столичной улице Г.Менюк, который оценивают в миллионы леев. До 2014 у Цуркана появились квартира и дом площадью более 300 м2, а также престижный автомобиль Lexus. Позже он обзавелся еще двумя квартирами и приобрел Lexus поновее, который обошелся ему в более 1 млн леев. В 2016 Цуркан вложил 400 000 леев в квартиру площадью в 94 м2. Затем - еще 662 000 леев в квартиру в 103 м2. Тогда же депутат приобрел Lexus RX-200T за 10 000 евро, пишет портал anticoruptie.md.

Согласно расследованию Центра Независимой Журналистики, Цуркан держит в банке 10 800$. В 2015 в своей декларации о доходах он указал и акции на 910 000 леев в Госпредприятии Sabos.



И хотя социалист с 1976 работ ает исключительно в бюджетной сфере - от Генеральной прокуратуры до парламента, его дети с 18 лет владеют рядом частных фирм. Цуркан утверждает, что к бизнесу детей отношения не имеет.

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