В столичном аэропотру у гражданина Турции изъяли 6000 табачных стиков

Шесть тысяч табачных стиков изъяли в столичном аэропорту у гражданина Турции. Пассажир рейса Кишинев-Стамбул спрятал контрабандный товар в багаже. Обнаружили его при сканировании. Стики конфисковали, а пассажиру выписали штраф в три с лишним тысячи леев.

Еще одну попытку контрабанды - обычных сигарет - пресекли на леушенской таможне. В бампере машины было спрятано больше двухсот пачек. Нашли их с помощью служебной собаки.

Водителя оштрафовали на четыре с половиной тысячи леев, товар тоже конфисковали.



