Женщина 18 лет прятала тело исчезнувшей сестры в холодильнике

В деревне Паловец на севере Хорватии нашли тело женщины, которая исчезла 18 лет назад.

Об этом сообщает местный новостной портал Index.hr.

Ясмина Доминич (Jasmina Dominić) пропала в 2000 году, когда ей было 23 года. Первоначально ее родственники утверждали, что она уехала за границу и работает во Франции.Они обратились в полицию лишь в 2005 году. Тогда территорию дома обыскали, но внутрь заходить не стали, сообщил представитель полиции Ненад Рисек, передает Рамблер.

Все это время завернутое в целлофан тело хранилось в отдельной морозильной камере в их семейном доме. Сейчас в нем живет старшая сестра Ясмины со своей дочерью и зятем. Кроме того, там жил отец пропавшей девушки, скончавшийся два года назад. Ее мать работает в Германии.

Местная пресса утверждает, что тело нашли из-за запаха, который стал испускать холодильник после отключения электричества. По слухам, находку совершил зять старшей сестры Ясмины. До того момента он не знал, что в доме есть еще одна морозильная камера, пишет Total Сroatia News.

В полиции подозревают, что Ясмину Доминич убила ее старшая сестра. Чтобы определить все обстоятельства случившегося, государственная прокуратура назначила вскрытие и анализ ДНК. По неофициальным данным, 45-летняя женщина была арестована, ее перевели в следственный изолятор.

В 2018 году сообщалось, что жительница американского города Энфилд, штат Северная Каролина, несколько месяцев жила рядом с разлагающимся телом матери. Она утверждала, что не стала ее хоронить, потому что хотела увидеть стадии смерти.