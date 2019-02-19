Молдаванин остался на границе без своего авто

Пограничники задержали 29-летнего мужчину за предъявление поддельных документов о техосмотре автомобиля. Транспортное средство конфисковали.

Инцидент произошел в Бричанах. Задержанный сообщил, что купил автомобиль два года назад у жителя Единец.

Мужчине грозит штраф в размере до 650 условных единиц, общественные работы от 150 до 200 часов, либо до 2-х лет лишения свободы.