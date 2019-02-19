В Южной Корее при пожаре в бане пострадали более 50 человек

В результате пожара в общественной бане два человека погибли. Еще около 50 человек отравились дымом и были госпитализированы.

В Южной Корее во вторник, 19 февраля, произошел пожар в общественной бане на юго-востоке страны, в результате чего два человека погибли и 50 пострадали. Об этом сообщает Синьхуа.

Указано, что пожар произошел около 7:11 по местному времени в мужской части бани, на четвертом этаже семиэтажного дома в городе Тэгу. Как отмечается, огонь потушили через 20 минут, однако дым окутал многие помещения здания,передает Корреспондент.

"Двое мужчин, вероятно 60 лет, были найдены мертвыми в помещении бани. Около 50 человек отравились дымом и были доставлены в ближайшие больницы. Один из них находится в критическом состоянии", - говорится в сообщении.

Известно, что на первом и втором этажах семиэтажного дома располагаются рестораны, на третьем и четвертом этажах - бани, а на этажах выше - квартиры.