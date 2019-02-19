Смерть Лагерфельда положила конец эпохе спроса на мех, считают зоозащитники

Смерть модельера Карла Лагерфельда положила конец эпохе спроса на мех и шкуры экзотических животных, говорится в сообщении французского подразделения Организации по борьбе за права животных PETA.

Знаменитый кутюрье скончался во вторник в возрасте 85 лет.

"Карл Лагерфельд покинул нас, и его кончина положила конец эпохе, где мех и экзотические шкуры еще пользовались спросом. PETA выражает свои самые искренние соболезнования близким своего бывшего противника", - говорится в заявлении организации в Twitter,передает Корреспондент.

Лагерфельд часто использовал натуральных мех в своих коллекциях и неоднократно подвергался жесткой критике со стороны зоозащитников.