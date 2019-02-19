Поставляли контрабандные автозапчасти для мастерских: раскрыта преступная группировка

Несколько человек были задержаны пограничной полицией за незаконную перевозку автозапчастей. В течение нескольких лет группа привозила большое количество автомобильных запчастей из Польши в Молдову.

Мужчины "сотрудничали" с автомастерскими, чтобы определить, какие именно запчасти надо везти. Они принимали заказ, а затем водители грузовиков перевезли все виды деталей.

На молдавском рынке оценочная стоимость товаров, обнаруженных и установленных в ходе обысков, составляет более одного миллиона леев.

Члены преступной группировки рискуют получить тюремный срок от 3 до 10 лет.





