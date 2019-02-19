Знаменитая волчанка, один из символов сериала "Доктор Хаус", оказалась продуктом необычных взаимодействий между микрофлорой кишечника и иммунитетом, а не только результатом нарушений в работе некоторых генов. Об этом пишут ученые, опубликовавшие статью в журнале Annals of the Rheumatic Diseases.
"Мы показали, что бактериальный дисбаланс был причиной развития волчанки и вспышек ее обострения у некоторых наших пациентов. Все это говорит о том, что микрофлора играет более важную роль в развитии самых опасных почечных форм этой болезни, чем генетика", — рассказывает Грег Сильверман (Gregg Silverman) из университета Нью-Йорка (США).
Человека и многих других живых существ поражает целый ряд тяжелых болезней, причиной развития которых являются не микробы или вирусы, а нарушения в работе иммунной системы, заставляющие ее клетки атаковать здоровые ткани тела. К числу таких болезней относятся рассеянный склероз, волчанка, диабет первого типа и артрит,передает РИА Новости.
То, почему возникают все эти болезни, ученые пока не знают — существуют примерно равные основания полагать, что они могут быть редким последствием обычных инфекций, а также продуктом неких нарушений в работе генов и мутаций в них.
К примеру, недавно российские биологи показали, что они могут быть связаны с каталитическими антителами, которые вырабатывают стволовые клетки костного мозга. Сильверман и его коллеги нашли другое объяснение тому, почему возникает любимая болезнь доктора Хауса, наблюдая за жизнью примерно шести десятков носительниц крайне тяжелых форм волчанки.
Как рассказывает врач, его команда пыталась "вычислить" причины развития этой болезни и выделить наиболее общие ее симптомы, сравнивая различные жизненные показатели пациенток, их ДНК и то, какие микробы живут в их кишечнике.
Этот анализ раскрыл крайне любопытную закономерность. Несмотря на очень большие различия в том, какие органы поражала волчанка, всех ее носительниц объединяла одна вещь – необычный состав микрофлоры.
Кишечник всех больных женщин, по словам ученых, содержал в себе примерно в пять раз больше бактерий вида Ruminococcus gnavus, чем пищеварительная система здоровых участниц эксперимента из контрольной группы.
Более того, численность этих микробов не была постоянной – она заметно вырастала непосредственно перед тем, как подопечные Сильвермана и его коллег переживали очередную вспышку волчанки.
Как именно эти бактерии были связаны с болезнью? Медики обнаружили, что они ослабляли стенки кишечника их пациенток и делали их более проницаемыми для представителей микрофлоры.
Попадая внутрь организма, Ruminococcus gnavus заставляли иммунитет вырабатывать большой набор антител, одно из которых, как обнаружили ученые, одинаково хорошо присоединялось и к обрывкам жировых и белковых молекул из оболочек этих микробов, и к ДНК самих женщин.
Что интересно, ничего подобного не происходило в опытах с другими кишечными бактериями и антителами из крови здоровых женщин. Это говорит об особой роли этих микробов в развитии волчанки.
Подобное открытие, как отмечает Сильверман, говорит о том, что с волчанкой можно бороться, блокируя размножение Ruminococcus gnavus и восстанавливая нормальную кишечную среду, а не подавляя иммунитет, как это делают врачи сейчас. В ближайшее время ученые планируют проверить эту гипотезу в экспериментах на мышах и других животных.
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