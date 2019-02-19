Главный секрет похудения. И единственный. Что общего между спортом, гипнотерапией и диетами? Что отличает работающие методы от не работающих и почему помогает не все и не всем?
Начну с психотерапии и гипноза. Бессмысленно внушать человеку: "ты похудеешь". Это не хорошо и не плохо, это бесполезно. Меж тем, психологи действительно помогают людям худеть. Как вы думаете, в чем же волшебство? Может быть, в особом контакте с бессознательным? С правильной установкой на образ идеальной себя?
Всё, всё, рассказываю секрет и отвечаю на все вопросы сразу!
Внимание…
Главный секрет всех технологий похудения — меньше есть. Еще точнее, потреблять меньше калорий, чем тратить,передает Рамблер.
Как психолог я убираю страх, неуверенность и одиночество, которые вы привыкли заедать. Да, образ идеальной себя мотивирует, но не работает сам по себе. Диетолог выдает конкретные инструкции, лично для вас, чем, как и когда питаться. Спорт банально разгоняет метаболизм и увеличивает затраты энергии.
По факту любая схема похудения сведется к сокращению количества еды. Ну еще к ее качественному улучшению: меньше быстрых углеводов, более здоровая пища, но сократить все равно придется.
Вы это сейчас читаете и думаете: "Евгений, а в чем новость?". Я это знаю.
Новость для вас может быть в том, что вышеописанный секрет является главным ингредиентом похудения. Вы можете иногда пропускать фитнес. Вы можете не решить все ваши внутренние проблемы с психологом и иногда страдать от одиночества (да, не все психологи одинаково хороши, но это тема для отдельной статьи). Вы можете сбиваться в диете, путать интервалы между приемами пищи, ошибаться в точном балансе белков/жиров/углеводов — это все нормально и простительно. Вы человек, а не машина.
Единственное, зачем надо серьезно следить — калории. Просто потому, что они оказывают максимальный эффект. Иногда я шлю клиентов к диетологам, иногда они ко мне, результат всегда достигается по одной и той же схеме. Устойчивое похудение со впечатляющими результатами начинается только в момент принятия простой истины:
"Мне совершенно не нужно столько есть. Я ем, потому что заедаю свои негативные чувства, но это мне не помогают, я больше не хочу и не буду так делать. Я буду есть, когда почувствую физический голод и прекращать сразу, после его исчезновения".
Эта идея, кстати, позволяет обходиться без точного подсчета калорий, но лучше, конечно, считать.
Слышу еще один вопрос: "почему психолог об этом пишет?" Очень просто: похудение зависит от одного фактора в вашем поведении. И именно вы выбираете, что вы едите, сколько и когда.
Да, еда вызывает сильное привыкание. К тому же сытость дает ощущение спокойствия, позволяет приглушить негативные эмоции, почувствовать безопасность. Но, как и любое поведение, поддается вашему контролю.
Это ваш выбор. Спокойствие в моменте или здоровый организм и спокойствие в жизни.
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ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
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ТЕЛЕЦ
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
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РАК
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День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. Исключите сегодня из своего меню мясо, замените его овощами. Попытки начать что-либо новое не увенчаются успехом, встречи, назначенные на сегодня, отменятся по независящим от Вас причинам. Уделите больше внимания детям.
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ДЕВА
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ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
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РЫБЫ
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