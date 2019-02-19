Новые столичные троллейбусы оборудуют видеокамерами и зарядками для смартфонов. ФОТО

В столичных троллейбусах появятся системы видеонаблюдения. В салоне установят камеры, а в кабине - мониторы, и водитель сможет видеть, что происходит у входов.

Записи будут хранить в течение суток, и это, в случае необходимости, поможет в поиске карманников и других правонарушителей. Также в троллейбусах установят USB-порты для зарядки смартфонов.

Пока системы монтируют только в пяти новых машинах, которые скоро выведут на маршруты.