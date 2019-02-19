Модный бренд обвинили в пропаганде суицида

Вчера на неделе моды в Лондоне прошел показ Burberry. Креативный директор бренда Рикардо Тиши в одном из образов завязал шнуры капюшона худи на узлом Линча.

Это вызвало негативную реакцию: модель Лиз Кеннеди, которая участвовала в кастинге шоу, в своем инстаграме обвинила Тиши в пропаганде суицида и романтизации казни через повешение,передает Рамблер.

"Суицид — это не мода. Это не гламурно и не остро",

— написала она.