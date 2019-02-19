Задержан с поличным: 18-летнего житель столицы обещал помочь с получением водительских прав, а после исчезал

18-летний житель столицы обещал помочь с получением водительских прав. А получив деньги, он исчезал. Молодого человека взяли с поличным, когда он снимал в банкомате 400 евро, перечисленные клиентом.

Потерпевший сообщил о данном случае сотрудникам НЦБК. Правоохранители выяснили, что подозреваемый искал клиентов в социальных сетях. За свои услуги просил от 400 до 600 евро, передает canal3.

Чтобы внушить доверие, парень представлялся нотариусом.

Его задержали на 72 часа. Ну и накануне правоохранители надели наручники на другого мужчину, который также брал взятки за помощь в оформлении водительских удостоверений.