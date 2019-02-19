СМИ назвали причину смерти Карла Лагерфельда

Причиной смерти знаменитого модельера Карла Лагерфельда стал рак поджелудочной железы, сообщил журнал Public.

"Доставленный в отделение скорой помощи франко-американской больницы в Нейи-сюр-Сен в понедельник, 18 февраля, он умер ночью из-за рака поджелудочной железы", - говорится в сообщении.

Известному кутюрье было 85 лет,передает РИА Новости.

Карл Лагерфельд родился в Гамбурге в зажиточной семье банковского служащего Отто Лагерфельда. В 1952 году он переехал в Париж. В 1974 году Лагерфельд основал собственную линию - Karl Lagerfeld Impression. В 1983 году он стал художественным директором Дома Chanel.

Ранее телеканал BFMTV сообщил, что место Лагерфельда займет студийный директор модного дома Chanel Виржини Виар. Именно Виар вышла в конце января к зрителям показа Chanel вместо Лагерфельда, когда модельер впервые с 1983 года не смог сделать это сам. Тогда гостям показа объявили, что модельер "почувствовал себя уставшим".