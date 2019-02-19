Как избежать ухудшения иммунитета

Наш иммунитет — главная система, которая позволяет идентифицировать и бороться с вредными вирусами, бактериями и паразитами, вызывающими серьезные заболевания. Любое его ухудшение грозит значительными проблемами для твоего здоровья, так что стоит регулярно следить за тем, чтобы твоя защита не снижалась.

Ешьте больше рыбы

После того как в твой организм попал вирус, первоначальный ответ тела — воспаление. Но чем меньше противоспалительных кислот у тебя будет, тем дольше будет длиться ответ на заболевание. Совсем не обязательно концентрироваться только на красной рыбе, рекомендуемой в медиа, ведь сельдь, скумбрия и сардины также содержат много белка, участвующего в создании новых клеток. Они тоже являются источником жирных кислот, известных как омега-3, используемых для регуляции функционирования иммунной системы.

Откажитесь от сахара

Достаточно всего 10 чайных ложек сахара, чтобы «отключить» процесс дезактивации бактерий и микробов в крови. Вместо употребления обычного сахара используй натуральный подсластитель, например стевию, которая поможет укрепить твою иммунную систему. Учитывай также и то, что синтетические подсластители, например сукралоза, не рекомендуются для долгосрочного употребления и в перспективе так же могут нанести вред твоей иммунной системе, как и обычный сахар,передает Рамблер.

Смейтесь

Непривычный лайфхак для стимулирования иммунной системы — как можно больше смеха в течение дня. Это помогает повышать уровень антител и лейкоцитов в крови, которые борются с вирусами и бактериями. Еще смех увеличивает количество антител в той жидкости, что вырабатывается в дыхательных путях и носу, а именно они становятся точкой входа для различных микробов.

Следите за употребляемыми жирами

Научись определять виды жиров в своем рационе, стараясь придерживаться ненасыщенных растительных жиров и избегать тех, что были получены из продуктов животного происхождения. Кроме того, тебе стоит воздерживаться от потребления трансжиров, которые присутствуют в выпечке и обработанных продуктах.

Употребляйте больше миндаля

100 г. миндаля в день уже достаточно для предотвращения большинства вирусных инфекций, но при этом миндаль стоит есть с кожурой. Недавним исследованием, опубликованном на PubMed, было установлено, что химическое вещество, присутствующее в кожуре миндаля, может повысить способность идентифицировать вирусы, а это в свою очередь предотвращает распространение вируса по всей системе. Достаточно всего нескольких орехов на завтрак — и ты уже можешь меньше переживать о том, что вокруг тебя постоянно чихающие коллеги.

Вовремя отдыхайте

Всего за 90 минут напряженной умственной работы твоя способность бороться с инфекциями значительно снижается, так что следи за тем, чтобы у тебя всегда был достаточный отдых даже во время рабочего дня. Двух выходных может быть недостаточно, если ты не даешь себе паузу в течение рабочих будней, не медитируешь и не следишь за своим дыханием, стараясь успеть как можно больше.

А вы уже избавились от вредных привычек, которые вредят иммунитету?