Наш иммунитет — главная система, которая позволяет идентифицировать и бороться с вредными вирусами, бактериями и паразитами, вызывающими серьезные заболевания. Любое его ухудшение грозит значительными проблемами для твоего здоровья, так что стоит регулярно следить за тем, чтобы твоя защита не снижалась.
Ешьте больше рыбы
После того как в твой организм попал вирус, первоначальный ответ тела — воспаление. Но чем меньше противоспалительных кислот у тебя будет, тем дольше будет длиться ответ на заболевание. Совсем не обязательно концентрироваться только на красной рыбе, рекомендуемой в медиа, ведь сельдь, скумбрия и сардины также содержат много белка, участвующего в создании новых клеток. Они тоже являются источником жирных кислот, известных как омега-3, используемых для регуляции функционирования иммунной системы.
Откажитесь от сахара
Достаточно всего 10 чайных ложек сахара, чтобы «отключить» процесс дезактивации бактерий и микробов в крови. Вместо употребления обычного сахара используй натуральный подсластитель, например стевию, которая поможет укрепить твою иммунную систему. Учитывай также и то, что синтетические подсластители, например сукралоза, не рекомендуются для долгосрочного употребления и в перспективе так же могут нанести вред твоей иммунной системе, как и обычный сахар,передает Рамблер.
Смейтесь
Непривычный лайфхак для стимулирования иммунной системы — как можно больше смеха в течение дня. Это помогает повышать уровень антител и лейкоцитов в крови, которые борются с вирусами и бактериями. Еще смех увеличивает количество антител в той жидкости, что вырабатывается в дыхательных путях и носу, а именно они становятся точкой входа для различных микробов.
Следите за употребляемыми жирами
Научись определять виды жиров в своем рационе, стараясь придерживаться ненасыщенных растительных жиров и избегать тех, что были получены из продуктов животного происхождения. Кроме того, тебе стоит воздерживаться от потребления трансжиров, которые присутствуют в выпечке и обработанных продуктах.
Употребляйте больше миндаля
100 г. миндаля в день уже достаточно для предотвращения большинства вирусных инфекций, но при этом миндаль стоит есть с кожурой. Недавним исследованием, опубликованном на PubMed, было установлено, что химическое вещество, присутствующее в кожуре миндаля, может повысить способность идентифицировать вирусы, а это в свою очередь предотвращает распространение вируса по всей системе. Достаточно всего нескольких орехов на завтрак — и ты уже можешь меньше переживать о том, что вокруг тебя постоянно чихающие коллеги.
Вовремя отдыхайте
Всего за 90 минут напряженной умственной работы твоя способность бороться с инфекциями значительно снижается, так что следи за тем, чтобы у тебя всегда был достаточный отдых даже во время рабочего дня. Двух выходных может быть недостаточно, если ты не даешь себе паузу в течение рабочих будней, не медитируешь и не следишь за своим дыханием, стараясь успеть как можно больше.
А вы уже избавились от вредных привычек, которые вредят иммунитету?
Комментарии
- Красная свадьба. Реальные события в основе самой жестокой сцены "Игры престолов"
- Главное "суперлуние" года: какие три знака Зодиака ждет опасность в этот период
- СМИ назвали причину смерти Карла Лагерфельда
- Грызун из Австралии стал первой "официальной" жертвой изменения климата
- Жених подделал пачку денег и вручил их невесте
- Модный бренд обвинили в пропаганде суицида
- Главное суперлуние года: над Землей взойдет большая снежная Луна
- Смерть Лагерфельда положила конец эпохе спроса на мех, считают зоозащитники
- Женщина 18 лет прятала тело исчезнувшей сестры в холодильнике
- СМИ сообщили о гибели семерых близнецов, родившихся в Ираке
- Финансирование, бесплатные консультации и обучение: правительство запустило программу для начинающих бизнесменов
- На всех избирательных участках страны будут конверты с шаблонами для слепых
- За ходом выборов в Молдове будут следить более 2400 национальных наблюдателей и около 700 международных
- Красная свадьба. Реальные события в основе самой жестокой сцены "Игры престолов"
- Под лавину в Швейцарии попали 12 человек
- Двое детей погибли при взрыве телевизора в Флорештском районе
- В Ираке многодетная мать родила семерню
- Кандидат социалистов Владимир Цуркан: шикарная жизнь на бюджетную зарплату
- Женщина 18 лет прятала тело исчезнувшей сестры в холодильнике
- В районной больнице Криулян обновили отделение гинекологии
- Додон купил освобождение молдавских пленных за счёт 20 млн долларов, полученных от русских на избирательную кампанию
- Додона не пустили в зал Мюнхенской конференции по безопасности
- Опрос: Плахотнюк догоняет Додона по уровню доверия граждан и сильно опередил Санду и Нэстасе
- Андрей Нэстасе хочет облагать налогами деньги, присылаемые гастарбайтерами в Молдову
- МИДЕИ: пленники находятся под опекой некоего НПО в Москве, а у молдавских дипломатов нет ни доступа к ним, ни информации об их местонахождении
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Вам возможно, предстоит немало поволноваться из-за того, что сын или дочь вернется домой слишком поздно. Советуем уделить больше времени домашним делам и не выяснять отношения с членами семьи. В голову придут плодотворные идеи.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. Во второй половине дня строже соблюдайте диету. Будет много встреч, обнадеживающих переговоров, возможно, откроются заманчивые перспективы. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День хорош для деловых начинаний. Возможны приятные приключения. Не стоит идти в гости к друзьям вместе с любимым человеком - весьма вероятна ссора Вашей "второй половины" с дорогими Вашему сердцу людьми. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Друзья могут пригласить в театр или в кино. На работе, возможно, придется решать правовые и юридические вопросы, обращаться в суд. Вечер лучше провести в кругу семьи.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. Исключите сегодня из своего меню мясо, замените его овощами. Попытки начать что-либо новое не увенчаются успехом, встречи, назначенные на сегодня, отменятся по независящим от Вас причинам. Уделите больше внимания детям.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День хорош для деловых начинаний. Многие получат премии или гонорары. Если у Вас есть друзья-иностранцы, сегодня самый подходящий день для встречи с ними. Не будьте неблагодарными.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Напряженная домашняя атмосфера побудит Вас провести вечер в обществе друзей. Если решается жилищный вопрос, то необходимо будет "покрутиться", чтобы не остаться в дураках. Вероятна новая романтическая связь.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. В конце дня возможен неожиданный поворот событий, будьте начеку - ситуация может выйти из-под контроля. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День хорош для деловых начинаний. Вы ведете правильную финансовую политику, но постоянно возникают искушения, и надо разумно распорядиться своими средствами. Невозможность выполнить некоторые из них вызовет раздражение. Но не принимайте все так близко к сердцу.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Ваши мысли сегодня будут упорядочены и четки, а речь ясна и убедительна. Новые связи с деловыми партнерами могут оказаться весьма прочными. Будьте осторожны с электроприборами.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. Любовное свидание лучше отложить - ни к чему хорошему оно не приведет. Предайтесь фантазиям, и Вы не пожалеете. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День хорош для деловых начинаний. На всякий случай обойдите вопросы наследства, иначе ничего, кроме раздражения и обид, не получится. Смело проявляйте инициативу, выдвигайте на рассмотрение коллег и начальства свои идеи и предложения. В голову придут плодотворные идеи.
|Banca Nationala a Moldovei
ava.md