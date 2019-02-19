Лица с ограниченными возможностями смогут ремонтировать свои коляски бесплатно

В Республике Молдова будет создан Центр по ремонту и сборке колясок. В то же время специалисты-техники Республиканского экспериментального центра протезирования, ортопедии и реабилитации (CREPOR) воспользуются бесплатными учебными курсами по ремонту, адаптации и содержанию колясок для лиц с ограниченными возможностями.

Инициатива выдвинута экспертом в области ограниченных возможностей и инклюзивного образования Великобритании Джейн Эбель на встрече с генеральным госсекретарем Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Борисом Гылкой, передает Молдпрес.

«Это инновационный проект. Считаю, что партнерство между государством и гражданским обществом принесет дополнительную ценность, и мы сможем вмешаться, чтобы каждый человек с ограниченными возможностями в полной мере интегрировался в жизнь общества», - заявил Борис Гылка.

В контексте предложенной инициативы, генеральный госсекретарь заверил, что в CREPOR будет выявлено место, куда бы лица с ограниченными возможностями могли бы обратиться в любое время для предоставления услуг по техническому содержанию колясок. Согласно Минздраву, в ближайшее время руководство CREPOR проведет технические консультации с представителями Великобритании для реализации задач, которые обсуждались на заседании.

По данным CREPOR, в 2018 году было распределено 453 коляски, а в этом году будут распределены коляски еще для 780 человек, находящихся в списке ожидания. Согласно статистическим данным, более 27 тысяч человек передвигаются в колясках для лиц с ограниченными возможностями.