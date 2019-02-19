Ученые объяснили, почему мы видим лица в случайных объектах

Исследователи в области визуального восприятия из австралийского университета Маккуори считают, что тенденция распознавать лица в случайных объектах, или парейдолия, является техникой выживания и эволюционным преимуществом. Об этом рассказывает ABC.

Узнавание лиц начинается на микроуровне, когда свет попадает на сетчатку глаза и вовлекает в работу нейроны, являющиеся детекторами лица. Мозг обучается этому с раннего детства. Когда младенец узнает лица родителей, между ними устанавливается связь, повышающая вероятность того, что младенец вырастет и выживет, передает Моя Планета.

За восприимчивость к парейдолии ответственны несколько факторов, в том числе убеждения и ожидания, которые влияют на работу простых нейронных процессов. Развитое воображение и хорошая память на детали также могут способствовать распознаванию лиц в объектах.

Международное исследование подтвердило также, что религиозные люди оказались более восприимчивы к парейдолии.