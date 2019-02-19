По итогам 2018 года промышленное производство в Молдове выросло на почти на 4%

Почти на четыре процента выросло промышленное производство в Молдове по итогам прошлого года. По данным Национального бюро статистики, устойчивый рост сохраняется в добывающей промышленности. За год он составил 10%. Энергетический сектор тоже стабильно растет - семь с половиной процентов по итогам 2018-го. Обрабатывающая промышленность выросла почти на три процента.

Самый большой рост - почти в полтора раза - зарегистрирован в производстве автомобилей и прицепов. Электрооборудования в стране произвели на 15 с половиной процентов больше. D обработке и производство изделий из кожи рост составил 16 с половиной процентов. Деревообрабатывающее производство нарастили на 13 процентов. Почти на столько же выросло производство бумаги и бумажных изделий. И на 10% увеличились показатели ремонта машин и оборудования. Глава кабмина Павел Филип назвал это результатом проводимых реформ. Он написал в фейсбуке, что промышленный рост еще раз доказывает, что правительство верно определило приоритеты в работе.





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