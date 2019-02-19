Производитель из Турции подтвердил, что автобусы для Молдовы - НОВЫЕ

Турецкий производитель автобусов, выставленных на Площади Великого Национального Собрания в Кишиневе, утверждает, что транспорт абсолютно новый, и ранее его не использовали. Официальное письмо из Турции пришло в ответ на противоречивую информацию, которая появлялась за последние дни, о состоянии автобусов.

Компания “Anadolu ISUZU Otomotiv” заявила в официальном письме сегодня, что ни один из 31 автобуса, который мэрия Кишинева приобрела, не был зарегистрирован в какой-либо стране, пишет ziarulnational.md.

"Автобусы CITIPORT EURO6, доставлены в Молдову, не были в употребления и ранее их не использовали. А километры на спидометре объясняются исключительно логистикой (автобусы приехали из Турции в Молдову). Ни один из 31 автобуса не зарегистрирован в какой-либо стране. Это могут подтвердить VIN-коды автобусов", - говорится в письме.

Напомним, 28 из 31 автобуса ISUZU, которые должны быть приобретены мэрией Кишинева, были выставлены в центре столицы. А бывший мэр Дорин Киртоакэ заявил, что эти транспортные средства уже не новые. Общая стоимость покупки составляет 80 млн леев.