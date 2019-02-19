В нескольких интервью Джордж Мартин – автор книжного цикла «Песнь Льда и Пламени», положенного в основу сериала "Игра престолов", – рассказал, что в процессе описания так называемой "Красной свадьбы", одного из самых кровавых эпизодов, он взял за основу реальные события. Резня, шокировавшая зрителей и читателей, произошла на самом деле – в 1689 году в Шотландии.
Джордж Мартин, знатный поклонник истории, узнав о кровавых событиях, произошедших в Шотландии в 1689 году, решил включить схожий эпизод в свои книги. Так называемая "Красная свадьба" произошла в третьем сезоне "Игры престолов". Представители рода Старков были приглашены на праздник в семействе Фреев по случаю церемонии бракосочетания одной из дочерей с молодым человеком из рода Талли, но это мероприятие в итоге закончилось трагично – практически все гости были убиты. Этот сюжетный твист сериала шокировал зрителей, особенно тех, кто до просмотра не читал первоисточник, пишет Вести.ru.
Однако мало кто в тот момент догадывался, что Мартин в своих книгах сделал отсылку к реальным событиям. В 1688 году в Англии произошла так называемая "Славная революция" – государственный переворот, в результате которого с престола был свергнут Яков II Стюарт. Вместо бывшего британского правителя на трон взошла его дочь Мария II Стюарт, а также её муж, Вильгельм III (Вильгельм Оранский, король Нидерландов). Несмотря на изменения во власти, большинство горных районов Шотландии сохранило верность бывшему британскому монарху – Якову II. В попытке вернуть трон его законному владельцу жители подняли вооружённое восстание, которое было жестоко подавлено.
Так как король Вильгельм планировал остаться в глазах своих поданных лояльным монархом, он выпустил указ, согласно которому он был готов даровать амнистию всем кланам, которые принесут присягу до конца года. Долгое время глава клана Макдональдов – один из самых влиятельных в Шотландии – не решался отправить своего гонца к действующему королю. Дотянув до последнего, Макдональды прибыли в Форт-Уильям лишь 31 декабря, чтобы присягнуть в верности Вильгельму. Так как глава города не был уполномочен осуществить это действие, снабдив его всеми необходимыми документами об опоздании, гонца отправили в другой населённый пункт, где он в первых числах января принёс присягу. Письмо от Макдональдов пришло в Эдинбург, в котором находился король, в середине января, однако в руки к правителю оно не попало. Бумага оказалась у государственного секретаря по делам Шотландии Джона Далримпла, считавшего Макдональдов своими заклятыми врагами. В этот момент в его голове созрел хитроумный план: в назидание стравить между собой Макдональдов и враждовавших с ними Кэмпбэллов.
Далримпл вызвал к себе Роберта Кэмпбэлла, одного из глав клана Кэмпбэллов, и приказал ему отправиться к Макдональдам, в Гленко, якобы для расквартирования. Согласно действовавшим в то время законам чести, Макдональды были обязаны радушно принять гостей, что и было сделано. Две недели Макдональды и Кэмпбэллы вместе ели, пили и веселились, пока, наконец, Роберт Кэмпбэлл не получил приказ уничтожить изменников Макдональдов. Согласно сохранившимся записям, жителей Гленко убивали даже в постелях, не давая опомниться. Сбежать удалось немногим, да и те, кому это удалось, гибли от холода в расположенных рядом лесах. По различным данным, в тут злополучную ночь погибли от 40 до 300 человек.
Несмотря на то, что с этого эпизода истории Шотландии прошло уже 330 лет, шотландцы до сих пор помнят об этих событиях. Это отражено, в том числе, и на вывесках многочисленных кафе и пабов, на которых запрещается вход людям с фамилией Кэмпбэлл, ассоциирующейся с бойней в Гленко.
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