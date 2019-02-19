За ходом выборов в Молдове будут следить более 2400 национальных наблюдателей и около 700 международных

За ходом парламентских выборов и консультативного референдума в это воскресенье будут следить более 2400 национальных наблюдателей и около 700 международных. Центризбирком завершил их регистрацию.

"Наблюдатели вправе следить за всеми этапами избирательного процесса, присутствовать на заседаниях избирательных комиссий. Также они вправе делать копии протоколов и изучать документы, поданные избирательными конкурентами", - сказала вице-председатель ЦИК Родика Чуботару Среди национальных наблюдателей будут представители ассоциации Promo-LEX, Восточно-европейского фонда Молдовы, местного представительства Национального демократического института США. В числе международных - наблюдатели Бюро по демократическим институтам и правам человека и межпарламентской ассамблеи СНГ. Также своих представителей на избирательные участки направят 18 дипломатический миссий.





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