На всех избирательных участках страны будут конверты с шаблонами для слепых

Незрячие и слабовидящие избиратели смогут самостоятельно проголосовать на парламентских выборах. Для них изготовили 2300 специальных конвертов-трафарет, в которых все надписи сделаны шрифтом Брайля. Конверты распределили по всем избирательным округам.

26-летняя жительница столицы Екатерина Бегу сможет проголосовать 24 февраля сама.

"Помощь сопровождающего не понадобится, а значит голосование будет конфиденциальным. Для нас существует множество источников информации, в том числе новости и теледебаты", - говорит жительница столицы Екатерина Бегу.

Представители ЦИК отмечают, что использовать такие конверты начали еще в 2014 году по рекомендации международных организаций по защите прав человека.

"Эти избиратели приходят хорошо подготовленными, они знают, за кого хотят проголосовать, на ощупь считывают номер своего кандидата и ставят печать напротив его имени", - сказала зампредседателя ЦИК Родика Чуботару.

Представители Национального информационно-реабилитационного центра Общества слепых Молдовы отмечают, что конверты обеспечат полную конфиденциальность.

"Помощь родственников, мамы или кого угодно, мешает. Она может повлиять на наше мнение", - считает представитель Центра реабилитации Габриела Дарий.

Слабовидящим на каждом участке предоставят лупу. Для них создали и специальную версию сайта Центризбиркома.

В Молдове зарегистрировано свыше 11 тысяч незрячих и слабовидящих людей с правом голоса.





