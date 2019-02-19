Финансирование, бесплатные консультации и обучение: правительство запустило программу для начинающих бизнесменов

Финансирование до 180 тысяч леев, бесплатные консультации и обучение предлагают начинающим бизнесменам в рамках правительственной программы "Старт для молодых". Заявки на участие принимают до 31 марта. Заинтересовались этим предложением многие молодые люди.

"Я приветствую эту программу, для меня это единственной способ получить деньги для открытия дела. Я думаю, каждый из нас мечтает стать хорошим предпринимателем, уметь управлять бизнесом, зарабатывать на жизнь и работать на себя".

"Благодаря этим проектам многие люди смогут найти себя, получить помощь от государства, чтобы им было легче начать свое дело".

Поделиться опытом с начинающими бизнесменами готовы супруги Казаку. Они получили гранты в размере 400 тысяч леев в рамках двух программ финансирования: "Женщина в бизнесе" и "Pare 1+1".

"Есть определенная сумма для инвестиций, затем приходится выбирать - либо гранты, либо кредиты. Разумеется, я предпочла первый вариант, менее болезненный", - сказала предприниматель Ирина Казаку.

Стать участниками программы "Старт для молодых" могут граждане Молдовы от 18 до 35 лет, которые готовы внести 20% от общей суммы инвестиций.

"Мы планируем сделать акцент на разработку идей для бизнеса, на подготовку молодых людей, а после этого мы даем им возможность финансирования своих бизнес-идей и их реализации", - говорит директор ODIMM Петру Гургуров.

"При помощи этой программы мы рассчитываем облегчить интеграцию молодых людей Молдовы в экономический процесс", - отметила госсекретарь Минэкономики Юлия Костин.

На реализацию программы "Старт для молодых" правительство выделило 60 миллионов леев. Власти надеются, что по итогам проекта в стране создадут по меньшей мере 400 рабочих мест.





