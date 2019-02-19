Финансирование до 180 тысяч леев, бесплатные консультации и обучение предлагают начинающим бизнесменам в рамках правительственной программы "Старт для молодых". Заявки на участие принимают до 31 марта. Заинтересовались этим предложением многие молодые люди.
"Я приветствую эту программу, для меня это единственной способ получить деньги для открытия дела. Я думаю, каждый из нас мечтает стать хорошим предпринимателем, уметь управлять бизнесом, зарабатывать на жизнь и работать на себя".
"Благодаря этим проектам многие люди смогут найти себя, получить помощь от государства, чтобы им было легче начать свое дело".
Поделиться опытом с начинающими бизнесменами готовы супруги Казаку. Они получили гранты в размере 400 тысяч леев в рамках двух программ финансирования: "Женщина в бизнесе" и "Pare 1+1".
"Есть определенная сумма для инвестиций, затем приходится выбирать - либо гранты, либо кредиты. Разумеется, я предпочла первый вариант, менее болезненный", - сказала предприниматель Ирина Казаку.
Стать участниками программы "Старт для молодых" могут граждане Молдовы от 18 до 35 лет, которые готовы внести 20% от общей суммы инвестиций.
"Мы планируем сделать акцент на разработку идей для бизнеса, на подготовку молодых людей, а после этого мы даем им возможность финансирования своих бизнес-идей и их реализации", - говорит директор ODIMM Петру Гургуров.
"При помощи этой программы мы рассчитываем облегчить интеграцию молодых людей Молдовы в экономический процесс", - отметила госсекретарь Минэкономики Юлия Костин.
На реализацию программы "Старт для молодых" правительство выделило 60 миллионов леев. Власти надеются, что по итогам проекта в стране создадут по меньшей мере 400 рабочих мест.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Вам возможно, предстоит немало поволноваться из-за того, что сын или дочь вернется домой слишком поздно. Советуем уделить больше времени домашним делам и не выяснять отношения с членами семьи. В голову придут плодотворные идеи.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. Во второй половине дня строже соблюдайте диету. Будет много встреч, обнадеживающих переговоров, возможно, откроются заманчивые перспективы. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День хорош для деловых начинаний. Возможны приятные приключения. Не стоит идти в гости к друзьям вместе с любимым человеком - весьма вероятна ссора Вашей "второй половины" с дорогими Вашему сердцу людьми. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Друзья могут пригласить в театр или в кино. На работе, возможно, придется решать правовые и юридические вопросы, обращаться в суд. Вечер лучше провести в кругу семьи.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. Исключите сегодня из своего меню мясо, замените его овощами. Попытки начать что-либо новое не увенчаются успехом, встречи, назначенные на сегодня, отменятся по независящим от Вас причинам. Уделите больше внимания детям.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День хорош для деловых начинаний. Многие получат премии или гонорары. Если у Вас есть друзья-иностранцы, сегодня самый подходящий день для встречи с ними. Не будьте неблагодарными.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Напряженная домашняя атмосфера побудит Вас провести вечер в обществе друзей. Если решается жилищный вопрос, то необходимо будет "покрутиться", чтобы не остаться в дураках. Вероятна новая романтическая связь.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. В конце дня возможен неожиданный поворот событий, будьте начеку - ситуация может выйти из-под контроля. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День хорош для деловых начинаний. Вы ведете правильную финансовую политику, но постоянно возникают искушения, и надо разумно распорядиться своими средствами. Невозможность выполнить некоторые из них вызовет раздражение. Но не принимайте все так близко к сердцу.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Ваши мысли сегодня будут упорядочены и четки, а речь ясна и убедительна. Новые связи с деловыми партнерами могут оказаться весьма прочными. Будьте осторожны с электроприборами.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День хорош для деловых начинаний. На всякий случай обойдите вопросы наследства, иначе ничего, кроме раздражения и обид, не получится. Смело проявляйте инициативу, выдвигайте на рассмотрение коллег и начальства свои идеи и предложения. В голову придут плодотворные идеи.
|Banca Nationala a Moldovei
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