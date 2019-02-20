Бывший мэр столицы Дорин Киртоакэ, который сейчас претендует на депутатское кресло, проверил состояние каскадной лестницы в парке Валя Морилор. На днях о необходимости отремонтировать недавно восстановленный участок заявил исполняющий обязанности столичного градоначальника Руслан Кодряну.
Ротонду и каскадную лестницу отреставрировали два года назад, когда Дорин Киртоакэ еще был мэром. На своей странице в фейсбуке он возмутился замечаниям по поводу качества выполненных работ.
"Видно, что кусок камня с этого угла отбили, что значит, что он не обсыпался сам по себе. Тут дело рук вандалов, отбивали рукой или ногой. Вот и здесь кто-то поиздевался. А тут вандалы разбили стекло", - сказал Дорин Киртоакэ.
Дорин Киртоакэ, который баллотируется по 32 избирательному округу в Кишиневе, считает, что все подстроили его конкуренты по предвыборной борьбе, которые стремятся очернить его имидж.
"Следовало бы поинтересоваться мнением того, кто подвергается критике. Но мы видим, что это даже не критика, а сплошное очернение. Нужно спросить с проектировщиков, специалистов, ведь мэр не может быть специалистом во всех областях", - отметил Киртоакэ.
Предприниматель, который занимался восстановлением каскадной лестницы, до сих пор не выступил с комментариями. Исполняющий обязанности столичного мэра Руслан Кодряну заявил в начале недели, что ремонт пострадавших участков ротонды и лестницы выполнит компания-застройщик за свой счет.
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