Число жертв гриппа в Молдове выросло до 27 человек

Еще семь человек скончались на прошлой неделе в результате осложнений, вызванных гриппом. По данным Национального агентство общественного здоровья, умерли пять мужчин и две женщины в возрасте от 25 до 70 лет. Они не были вакцинированы от этого вируса.

Всего в этом сезоне грипп унес жизни 27 человек, в 25 случаях диагноз подтвердился лабораторно. Всего на прошлой неделе зарегистрировали примерно 300 случаев заболевания сезонным гриппом и свыше 15 тысяч случаев острых респираторных инфекций.





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