В селе Корнешты развернули современную противоградовую систему, которой можно управлять при помощи мобильного телефона. Оборудование стоило 19 тысяч евро. Деньги предоставила Противоградовая служба.
Первые тестовые запуски произвели две недели назад. Управление осуществляли из Кишинева на расстоянии 80 километров.
Оборудование приобрели в России. Система совершено автономна. С ее помощью операторы могут запускать в три раза больше ракет за более короткий период. Увеличилась и точность попадания.
"Большим плюсом для нас стала оперативность этой системы. Мы успеваем запустить в градовые облака больше ракет с реагентом. Так удается существенно сократить потери", - сказал инженер Противоградого центра Корнешт Александр Буга.
Новую систему запустят 15 апреля. В этом году на покупку противоградовых ракет правительство выделило 40 миллионов леев - на пять миллионов больше, чем в 2018 году.
"Мы планируем закупить 4500 ракет дальнего действия, и 2000 ракет ближнего действия. На каждый пункт противоградовой защиты отправим по 60 ракет", - сказал замглавы Противоградовой службы Серджиу Еремейко.
В Молдове действует 132 пункта противоградовой защиты, которые покрывают более 70% сельскохозяйственных угодий страны. Еще 11 пунктов после 20-летнего перерыва планируют восстановить в Каушанском районе и в Штефан-Водэ.
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|Banca Nationala a Moldovei
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