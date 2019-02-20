Увеличился экспорт молдавских фруктов в Арабские Эмираты. По данным статистики, в прошлом году в эту страну отправили продукции на 12 миллионов долларов, что в четыре с половиной раза больше, чем в 2017-ом. Большую часть экспорта составляют молдавские яблоки. Фермер Ион Тулей из села Олэнешты района Штефан-Водэ отправил в Арабские Эмираты примерно 18 тонн яблок.
"Этот ящик - из той партии, которую экспортировали. Мы оставили как пример. Это сорт Гала Бэйк", - сказал фермер Ион Тулей.
Фермер планирует в этом году высадить примерно 10 гектаров сада сортами, которые лучше всего продаются в Эмиратах.
"Gala, gala bake или gala royal - сейчас есть множество похожих сортов. Конкуренция большая, но если производишь качественный продукт, проявляешь ответственность, конкуренция падает. Мы осваиваем новый рынок, должны ориентироваться, даже если иногда цена ниже. Мы должны быть уверены, что сможем экспортировать и дальше", - сказал Ион Тулей.
По словам агрария, упавковка- важный элемент для рынка Эмиратов, тем более что доставка порой может затянуться на месяц. В этом году фермер разработал новый дизайн коробок, в которых будет экспортировать яблоки. Стоимость одной коробки - 40 леев.
"Это традиционный ящик и для их рынка и для нашего. Когда перевозим морским путем, влажность очень большая. Используем альвеолы. Таким образом, расходы растут. Одна транспортная подложка стоит примерно два лея, нужны пять штук, так что автоматически расходы на одну коробку увеличиваются на 10 леев", - рассказал Ион Тулей.
Председатель Ассоциации производителей и экспортеров фруктов Юрий Фалэ говорит, что на этом рынке очень востребован и молдавский виноград.
"Это перспективный рынок. Рассчитываем на страны с высокой покупательной способностью, таких как Арабские Эмираты, КАтар, Кувейт, Саудовская Аравия, Ирак. Есть возможность экспортировать сливу", - сказал глава Ассоциации производителей и экспортеров фруктов Юрий Фалэ.
Продукцию в Арабские Эмираты пока отправляют лишь десять молдавских аграриев.
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