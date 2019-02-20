Модельер был очень привязан к ней и даже хотел, чтобы его прах развеяли вместе с прахом мамы и кошки, если она умрет раньше.
Кошка модельера Карла Лагерфельда может оказаться наследницей его состояния. Об этом сам дизайнер неоднократно говорил в интервью, передает французское издание Le Figaro.
Питомица по имени Шупетт (Choupette) появилась у Лагерфельда в 2011 году. Он был очень привязан к ней и даже хотел, чтобы его прах развеяли вместе с прахом мамы и кошки, если она умрет раньше,передает Корреспондент.
У Шупетт есть свой счет в банке, она героиня популярного аккаунта в Instagram и в Twitter. Кошка "зарабатывает" на рекламе миллионы евро, отмечает газета.
Во Франции животные не могут наследовать, так как не являются ни физическими, ни юридическими лицами. Это возможно в Германии, на родине Лагерфельда, но и в этом случае придется учитывать законодательство страны проживания модельера, то есть Франции.
Существуют и альтернативные варианты: к примеру, оставить состояние фонду или ассоциации, которые могут позаботиться о кошке, либо доверенному человеку.
Издание отмечает, что дизайнер задумывался об этом. В 2015 году он говорил в одном из интервью: "Если со мной что-то случится, человек, который позаботится о Шупетт, не будет ни в чем нуждаться".
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