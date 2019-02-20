В частности, они установили, каким образом происходила добыча монолитов для его постройки.
Группа археологов из ряда ведущих вузов Британии и США установила, где находится карьер, который в прошлом служил источником монолитов для постройки Стоунхэнджа. Об этом отмечает EurekAlert!.
Специалисты пришли к выводу, что месторождение представляет собой сформированные естественным образом колонны долерита. Их было легко выдолбить из скалы, в отличие от обелиска и блоков в Древнем Египте. Для этого использовались клинья, которые загоняли в промежутках между блоками,передает Корреспондент.
После этого необработанные монолиты опускали на земляные и каменные платформы, которые также служили погрузочными площадками. Чтобы избежать случайного повреждения долеритовых колонн, использовались клинья, изготовленные из относительно мягкого аргиллита.
Ориентировочное время использования месторождения показало, что это около трех тысяч лет до нашей эры. Эти сроки совпадают с датировкой Стоунхэнджа.
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