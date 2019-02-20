В работе Skype произошел глобальный сбой

Неполадки в основном наблюдались в городах США и Японии. О проблемах также сообщили пользователи из Канады, стран ЕС и Латинской Америки.

Пользователи Skype из разных стран мира утром в среду, 20 февраля, заявили о сбоях в работе программы. Об этом свидетельствуют оперативные данные сервиса Downdetector.

Преимущественно неполадки наблюдались в городах США и Японии. О проблемах также сообщили пользователи из Канады, Перу, Чили, Португалии, Великобритании, Нидерландов, Камбоджи, Сингапура, Филиппин и других стран,передает Корреспондент.

В частности, известно, что большинство из них столкнулись со сбоем при входе в приложение (75%), еще 13% сообщили о проблемах с получением сообщений, 11% - о сбоях при голосовых звонках.

Как объяснили в официальном аккаунте техподдержки Skype в Twitter, в приложении произошел "временный технический сбой, приведший к сбою программы у некоторых пользователей", однако в данный момент проблема решена.

Отмечается, что до этого проблемы в работе Skype наблюдались 29 и 31 января.

Ранее в ряде стран наблюдались проблемы в работе сервиса электронной почты Gmail.