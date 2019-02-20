В Индонезии зафиксировано сильное землетрясение

Эпицентр подземных толчков находился в провинции Малуку, в 130 километрах к юго-западу от острова Тернате.

В Индонезии на острове Малуку произошло землетрясение магнитудой 5,9 баллов. Об этом в среду, 20 февраля, сообщает пресс-служба Национального управления метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии, передает Корреспондент.

Указано, что эпицентр подземных толчков находился в провинции Малуку, в 130 километрах к юго-западу от острова Тернате. Очаг толчков залегал на глубине 30 километров.

На данный момент о жертвах и разрушениях не сообщается.