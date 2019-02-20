В мексиканском городе убили 11 человек за полдня

Не менее 11 человек убиты за 12 часов в районе мексиканского города Монтеррей на севере страны, сообщает портал Excelsior.

Волна насилия прошла по разным районам города и его окрестностей. Сразу четыре человека были застрелены на дороге имени Мигеля Алемана. В остальных случаях полиция обнаруживала тела трех, двух или одного убитого.

Штат Нуэво-Леон, где расположен Монтеррей, считается небезопасным из-за деятельности наркомафии, в частности, картелей "Лос-Сетас" и "Залива", конкурирующих за контроль над поставками наркотиков в США,передает РИА Новости.

В последние годы Мексику захлестнула волна насилия, вызванная во многом противоборством картелей за контроль над транзитом кокаина в США. В 2018 году в Мексике было отмечено рекордное число убийств — министерство безопасности сообщало о более чем 33,34 тысячи случаях. Этот показатель побил рекорд 2017 года (31,2 тысячи убийств).