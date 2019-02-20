Женщина чуть не упустила полтора миллиона долларов из-за отсутствия интернета

Жительница австралийского штата Тасмания стала победительницей лотереи на сумму 1,6 миллиона долларов , однако чуть не лишилась выигрыша из-за отсутствия интернета. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Женщина из небольшого города Кингстон, пожелавшая сохранить анонимность, призналась, что никогда ранее не выигрывала в лотереи. В субботу, 16 февраля, австралийка проходила мимо магазина, где продавались лотерейные билеты, и решила попытать удачу,передает Lenta.

Она приобрела билет TattsLotto под номером 3921 и стала одной из 12 победителей, однако узнала об этом не сразу. "На данный момент у нас дома нет интернета, а газеты я не читаю, поэтому я даже и не знала, что кто-то в нашем районе стал победителем розыгрыша", — вспоминает женщина.

Австралийка пока не определилась, на что она потратит полученную сумму. По ее словам, семье нужна новая машина и небольшой ремонт в доме.

В декабре 2018 года сообщалось о жительнице американского штата Монтана, которая чуть не выбросила выигрышный лотерейный билет.

Женщина проверила числа, увидела, что у нее совпадают пять номеров из шести, и решила, что она проиграла. Однако брат перепроверил билет за ней и объявил сестре о призе в 50 тысяч долларов .