На Сицилии активизировался вулкан Этна

На Сицилии активизировался самый высокий действующий вулкан Европы - Этна. Это уже его второе пробуждение за два месяца.

Последний раз извержение вулкана можно было наблюдать в конце декабря прошлого года, сообщает УНИАН со ссылкой на Euronews.

Из-за выброшенного в воздух пепла местный аэропорт был вынужден на время ограничить число рейсов. Сейчас воздушное сообщение уже восстановлено.

Отмечается, что нынешняя активность Этны не представляет опасности для людей. Последний раз мощное извержение произошло в 1992 году.