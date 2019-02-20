Зыбучий песок засосал американца

В американском штате Юта спасли туриста, который увяз в зыбучем песке. Об этом сообщает CNN.

В субботу, 16 февраля, мужчина и женщина из Аризоны пошли в поход по национальному парку Зайон в Юте. Спустя несколько часов мужчина наступил на зыбучий песок и погрузился в него по колено. Вытащить ногу самостоятельно не удавалось, передает lenta.

В субботу температура воздуха в Зайоне опускалась до минус шести градусов. Женщина оставила мужчине теплую одежду и другое снаряжение и отправилась за помощью. Через три часа она дошла до зоны действия сотовой связи и позвонила в службу спасения 911.

После звонка на поиски туристов вышли спасатели национального парка. В начале маршрута они отыскали женщину, страдающую от переохлаждения. Найти мужчину оказалось труднее. К тому времени, когда до него добрались спасатели, он провел в зыбучем песке десять часов.

Пострадавшему оказали помощь, однако немедленному возвращению помешал сильный снегопад, из-за которого толщина снежного покрова в Зайоне увеличилась на десять сантиметров. Утром за туристом выслали вертолет из Солт-Лейк-Сити. Сложные погодные условия задержали спасение еще на несколько часов.

Туриста доставили в местную больницу. Он страдал от гипотермии и последствий продолжительного контакта с водой. Кроме того, у него имелись травмы. Сейчас его здоровью ничто не угрожает.