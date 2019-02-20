Великий пост – самый строгий из всех православных постов. Этот пост начинается после Масляной недели и заканчивается Пасхой. Установлен в память о том, что Христос постился в пустыне сорок дней.
В 2019 Масляная неделя длятся с 4 по 10 марта, а значит, Великий пост в этом году начинается 11 марта. Длится Великий пост 48 дней, соответственно конец поста – в субботу 27 апреля, передает УНИАН.
Кому можно не поститься
Задача Великого поста – подготовить христианина к Пасхе, однако некоторым категориям людей религия позволяет не соблюдать пост. К ним относятся дети, беременные или кормящие женщины, люди с тяжелыми заболеваниями, военнослужащие и люди, занимающиеся тяжелой работой. Впрочем, решение, поститься или нет, каждый человек принимает для себя индивидуально. И если вы решили соблюдать пост, лучше накануне проконсультироваться с врачом, поскольку даже у здоровых, на первый взгляд, людей могут быть противопоказания, связанные со здоровьем.
Что нельзя есть в Великий пост
В пост из рациона полностью исключаются продукты животного происхождения, то есть мясные и молочные продукты, а также яйца. В то же время разрешается употребление рыбы, однако только в определенные дни. В некоторые особо строгие дни поста также запрещается термически обработанная пища и растительное масло. Также во время Великого поста запрещено употребление алкоголя. Только в некоторые дни (обычно выходные) разрешается пить вино.
Что можно есть в Великий пост: меню
На протяжении поста можно есть блюда, приготовленные из:
• круп;
• бобовых;
• овощей и зелени;
• фруктов и сухофруктов;
• ягод;
• грибов;
• орехов.
Сладкоежкам в пост разрешено употребление меда, шоколада (без молока в составе), халвы, козинаков, леденцов, постного зефира. В некоторые дни также разрешены блюда из рыбы и морепродуктов. Среди самых популярных и простых постных блюд можно назвать рис с овощами, любая крупа (гречка, пшено, булгур, кус-кус и т.д.) с луком и грибами, разного рода консервация (квашеная капуста, лечо, соленые или маринованные огурцы и помидоры, консервированные грибы и т.д), все виды овощных салатов, овсянка с фруктами и ягодами, лобио, овощное рагу.
Великий пост 2019: календарь питания
Первая и последняя недели Великого поста самые строгие. Начинается пост с голодания в первый день, на второй день разрешается только хлеб и вода, затем идут два дня, когда можно есть только сырую пищу без масла и только с пятницы по воскресенье можно есть приготовленную пищу.
В последнюю неделю поста (Страстная Седмица) с понедельника по четверг можно только сырую пищу, в пятницу – голодание, в субботу перед Пасхой разрешается есть рыбу, хлеб и даже вино.
В остальные недели нужно питаться по принципу:
• по понедельникам, средам и пятницам – сухоядение (хлеб, зелень, сырые и соленые овощи, фрукты и сухофрукты, мед и орехи, отвары или настои, квас);
• по вторникам и четвергам – вареная или печеная еда, но без растительного масла;
• по субботам и воскресеньям, а также в праздники – пища с растительным маслом и вино.
В период Великого поста есть три праздничных дня, в этом году они попадают на:
7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы: можно есть горячую пищу с растительным маслом, вино и рыбу;
20 апреля – Лазарева суббота: можно рыбную икру;
21 апреля, Вербное воскресенье – можно рыбу.
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