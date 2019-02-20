О нас | Реклама | Контакты | Пришли весть | RSS
Великий пост-2019: когда начинается и что нельзя есть
// фото: Ирина Копту‎
11:27, 20 Feb 2019
просмотров 123 | комментариев 0

Великий пост – самый строгий из всех православных постов. Этот пост начинается после Масляной недели и заканчивается Пасхой. Установлен в память о том, что Христос постился в пустыне сорок дней.

В 2019 Масляная неделя длятся с 4 по 10 марта, а значит, Великий пост в этом году начинается 11 марта. Длится Великий пост 48 дней, соответственно конец поста –  в субботу 27 апреля, передает УНИАН.

Кому можно не поститься

Задача Великого поста – подготовить христианина к Пасхе, однако некоторым категориям людей религия позволяет не соблюдать пост. К ним относятся дети, беременные или кормящие женщины, люди с тяжелыми заболеваниями, военнослужащие и люди, занимающиеся тяжелой работой. Впрочем, решение, поститься или нет, каждый человек принимает для себя индивидуально. И если вы решили соблюдать пост, лучше накануне проконсультироваться с врачом, поскольку даже у здоровых, на первый взгляд, людей могут быть противопоказания, связанные со здоровьем.

Что нельзя есть в Великий пост

В пост из рациона полностью исключаются продукты животного происхождения, то есть мясные и молочные продукты, а также яйца. В то же время разрешается употребление рыбы, однако только в определенные дни. В некоторые особо строгие дни поста также запрещается термически обработанная пища и растительное масло. Также во время Великого поста запрещено употребление алкоголя. Только в некоторые дни (обычно выходные) разрешается пить вино.

Что можно есть в Великий пост: меню

На протяжении поста можно есть блюда, приготовленные из:

• круп;
• бобовых;
• овощей и зелени;
• фруктов и сухофруктов;
• ягод;
• грибов;
• орехов.

Сладкоежкам в пост разрешено употребление меда, шоколада (без молока в составе), халвы, козинаков, леденцов, постного зефира. В некоторые дни также разрешены блюда из рыбы и морепродуктов. Среди самых популярных и простых постных блюд можно назвать рис с овощами, любая крупа (гречка, пшено, булгур, кус-кус и т.д.) с луком и грибами, разного рода консервация (квашеная капуста, лечо, соленые или маринованные огурцы и помидоры, консервированные грибы и т.д), все виды овощных салатов, овсянка с фруктами и ягодами, лобио, овощное рагу.

Великий пост 2019: календарь питания

Первая и последняя недели Великого поста самые строгие. Начинается пост с голодания в первый день, на второй день разрешается только хлеб и вода, затем идут два дня, когда можно есть только сырую пищу без масла и только с пятницы по воскресенье можно есть приготовленную пищу.

В последнюю неделю поста (Страстная Седмица) с понедельника по четверг можно только сырую пищу, в пятницу – голодание, в субботу перед Пасхой разрешается есть рыбу, хлеб и даже вино.

ÐÐµÐ»Ð¸ÐºÐ¸Ð¹ Ð¿Ð¾ÑÑ 2019: ÐºÐ°Ð»ÐµÐ½Ð´Ð°ÑÑ Ð¿Ð¸ÑÐ°Ð½Ð¸Ñ / ÐÐ»Ð°Ð²ÑÐµÐ´

В остальные недели нужно питаться по принципу:

• по понедельникам, средам и пятницам – сухоядение (хлеб, зелень, сырые и соленые овощи, фрукты и сухофрукты, мед и орехи, отвары или настои, квас);

• по вторникам и четвергам – вареная или печеная еда, но без растительного масла;

• по субботам и воскресеньям, а также в праздники – пища с растительным маслом и вино.

В период Великого поста есть три праздничных дня, в этом году они попадают на:

7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы: можно есть горячую пищу с растительным маслом, вино и рыбу;

20 апреля – Лазарева суббота: можно рыбную икру;

21 апреля, Вербное воскресенье – можно рыбу.




Комментарии


Другие новости


Последние новости Наиболее читаемые сегодня Наиболее читаемые за неделю


VESTI.MD


Погода

Гороскоп
  • ОВЕН

    ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

    День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. Вам возможно, удастся четко сформулировать свои цели и задачи. Совещания и деловые переговоры лучше назначить на утро. Вы сможете сделать много намеченных дел.

    Источник

  • ТЕЛЕЦ

    ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

    Сегодня проявите мудрость и выдержку. Не стоит горячится и волноваться, иначе не избежать печального исхода. Dваша придирчивость может спровоцировать конфликт между Вами и любимым человеком. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.

    Источник

  • БЛИЗНЕЦЫ

    БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

    Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Постарайтесь избежать ссоры с любимым человеком, возможно сегодня это окажется сложно выполнить. Не стоит планировать на сегодня серьезную работу и важные встречи. Будьте осторожны с компьютером.

    Источник

  • РАК

    РАК (22 июня - 23 июля)

    День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. Если Вы в ссоре, самое время помириться. Сегодня надолго не упускайте детей из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Вероятны встречи с влиятельными людьми.

    Источник

  • ЛЕВ

    ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

    Сегодня проявите мудрость и выдержку. Ваша прямота и откровенность помогут развеять недоговорённости. Попытки понять ситуацию и разобраться в ней при помощи анализа окажутся тщетными. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.

    Источник

  • ДЕВА

    ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

    Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Не исключено, что Вас разочаруют действия близких людей. Если у Вас есть друзья, с которыми вы по каким-то причинам поссорились и давно не виделись, пригласите их в гости. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.

    Источник

  • ВЕСЫ

    ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

    День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. Настроение может совсем опустится до нуля, если только Вы не встретите человека, общение с которым заставит Вас забыть о неприятном. Того, кто не задумывается о далеких трудностях, подстерегают близкие неприятности. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.

    Источник

  • СКОРПИОН

    СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

    Сегодня проявите мудрость и выдержку. Велика вероятность трений в рабочем коллективе. Хороший день для любой работы и общения с теми, кто близок Вам по духу. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.

    Источник

  • СТРЕЛЕЦ

    СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

    Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Вы можете достичь неплохих творческих успехов. Возможен трудный разговор с начальством, который в конце концов пойдет Вам на пользу и будет способствовать укреплению Вашей репутации. Будьте осторожнее сдержаннее в финансовых делах.

    Источник

  • КОЗЕРОГ

    КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

    День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. В случаи ссоры, все Ваши попытки примирить конфликтующие стороны только подольют масло в огонь. Общение с близкими и любимыми доставит удовольствие. Будьте осторожнее с бытовой химией.

    Источник

  • ВОДОЛЕЙ

    ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

    Сегодня проявите мудрость и выдержку. Любовные разочарования будут Вами переноситься с трудом. Возрастет вероятность обострения хронических заболеваний на нервной почве. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.

    Источник

  • РЫБЫ

    РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

    Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Наиболее плодотворной окажется первая половина дня, поэтому спорные вопросы лучше решить до обеда. Соблюдайте во всем меру, особенно это касается острого и соленого. Вы сможете сделать много намеченных дел.

    Источник


Banca Nationala a Moldovei
Архив
Архив
Аналитика
Нервы сдали: На финишной прямой предвыборной кампании в Молдове оппозиционер Нэстасе стал все больше проявлять агрессию
Павел Мунтян,
kp.md
Loading...