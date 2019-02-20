Пользователи соцсетей поделились снимками Суперлуны

Пользователи сети во всем мире выкладывают фотографии суперлуния — явления, при котором спутник приближается к Земле на минимальное расстояние. Это произошло в ночь на 19 февраля.

Расстояние между Землей и Луной колеблется от 357 тысяч километров до 406 тысяч из-за эллиптической орбиты Луны. Чтобы наблюдать явление, полнолуние должно наступить за три дня до или через три дня после того, как спутник будет проходить через ближайшую к Земле точку. В этом году такого больше не будет,передает lenta.

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