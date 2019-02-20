Врачи РКБ рассказали о состоянии девочки, перенесшей на прошлой неделе операцию по пересадке печени

Девочка, которая на прошлой неделе перенесла операцию по пересадке печени, пришла в себя. Врачи говорят, что состояние девятилетней Сабрины Рэу тяжелое, но стабильное. Мама пациентки говорит, что первые симптомы печеночной недостаточности появились у дочери в октябре.

"У нее начались головные боли и головокружение, приходила со школы очень усталой. В начале ноября начал надуваться живот", - сказала мать пациентки Наталья.

Женщина говорит, что надежда на лучшее пришла тогда, когда люди вокруг начали собирать деньги на операцию, и самое главное, нашелся донор.

"Я благодарна всем людям и желаю им здоровья и сил помогать другим детям, которые нуждаются в помощи", - сказала Наталья.

Мужчина, которые согласился отдать девочке часть своей печени, рассказал, что узнал о болезни Сабрины и о том, что ее родственники отказались ей помочь, из социальных сетей. У него самого двое детей, жена домохозяйка и он - единственный кормилец в семье. Мужчина не хотел, чтобы его снимали на камеру. Журналистам он сказал, что надеется на врачей и верит, что Сабрина пойдет на поправку.

"Я не знаю, как и откуда он узнал о несчастье этой девочки. Он сам добровольно и со знанием дела пришел к нам и сказал, что хочет ее спасти и станет донором. Это его слова", - сказал врач донора Сергей Боргуч.

Операция длилась около семи часов. В команде были десятки врачей из нашей страны и Румынии.

"Это была очень трудоемкая операция, своего рода премьера. Все прошло по плану, который мы составили перед операцией. Многие идеи реализовали впервые", - сказала глава отделения детской реанимации Вера Доготарь.

"Искусственную вентиляцию легких проводили в течение 48 часов. Мы провели все необходимые меры, чтобы вывести ее из состояния шока. Сейчас ее состояние удовлетворительное", - сказал глава Клиники реанимации РКБ Виктор Кожокару.

Сабрине предстоит долгий реабилитационный период. За последние 30 лет в нашей стране печеночную недостаточность диагностировали у троих детей.





